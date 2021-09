W Miasteczku Śląskim zlikwidowano przejścia dla pieszych. W zamian przybyło miejsc parkingowych. To odpowiedź na "bzdurne przepisy"

O komentarz w sprawie decyzji władz Miasteczka Śląskiego postanowiliśmy poprosić prof. Jacka Szołtyska, kierownika Katedry Logistyki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, który prowadzi przedmiot logistyka miasta.

- Likwidacja przejść dla pieszych w zamian za miejsca parkingowe to decyzja absolutnie niewłaściwa i nierozsądna. To jest przecież demagogia. Jeśli brak przejść dla pieszych oznaczałoby mniej wypadków, to w miastach miejsc oznakowanych by nie było. Jeśli dochodzi już do zdarzenia z winy pieszego, to powodem jest nagłe wtargnięcie i brak rozsądku. Dlatego tez kierowca powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Jeśli pieszy będzie przechodził zza samochodu, aby przejść na drugą stronę, to my pieszego możemy nie zauważyć. Przejście zmusza kierujących do zachowania szczególnej ostrożności. W innym przypadku, nie zawsze ona występuje - wyjaśnia w rozmowie z "DZ".