W Tarnowskich Górach jutro trzeba będzie skrobać szyby! we wtorek trudny poranek dla kierowców

Sprawdź, czy jutro w Tarnowskich Górach trzeba będzie skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Okazuje się, że w nocy z poniedziałku na wtorek możemy spodziewać się -2°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Tarnowskich Górach to 93%, natomiast prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 21 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Tarnowskich Górach będziemy mieć oblodzenia w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kierowców w Tarnowskich Górach czeka skrobanie szyb we wtorek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?

Jaka będzie pogoda w nocy w Tarnowskich Górach? Oto prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek w Tarnowskich Górach: Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 93%

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Pogoda w Tarnowskich Górach w nocy z wtorku na środę: Temperatura: 0°C.

Wilgotność powietrza: 92%

Wiatr: 31 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 90%.

Pogoda w Tarnowskich Górach w nocy ze środy na czwartek: Temperatura: 3°C.

Wilgotność powietrza: 87%

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 40%.