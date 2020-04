W Tarnowskich Górach ktoś podrzucił śmieci na tory wąskotorówki ZDJĘCIA

- Ktoś podrzucił na mijankę w Tarnowskich Górach, przy wejściu na ogródki działkowe od strony ulicy Lipowej, to co widać na zdjęciach. Udało się nam ustalić, że odpady przywieziono dostawczym granatowym volkswagenem T4 na tarnogórskich numerach rejestracyjnych - możemy przeczytać. Post został udostępniony już ponad 100 razy, nie brakuje także komentarzy ze słowami wsparcia.

Jeśli jednak nie uda się odnaleźć osoby, która za to jest odpowiedzialna, wówczas koszty wywozu i zutylizowania odpadów będzie musiało ponieść samo stowarzyszenie, a to... byłoby bardzo ciężkie. - Niestety, nasza kasa jest praktycznie pusta a wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon raczej jej nie napełni - dodają w mediach społecznościowych członkowie SGKW Bytom.