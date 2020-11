W Tarnowskich Górach pojawiły się nowe stojaki rowerowe. To zapowiedź m.in. Roweru Metropolitalnego

Tarnowskie Góry: stojaki rowerowe pojawiają się w mieście

W Tarnowskich Górach rozpoczął się montaż stojaków, które wykonano we współpracy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią. To wszystko ma związek z tworzeniem sieci wypożyczalni Roweru Metropolitalnego dla mieszkańców. Obecnie trwają prace nad koncepcją całości. Docelowo wszystko ma być gotowe w 2022 roku. W zapowiedziach czytamy, że będzie to jeden z największych tego typu systemów w całej Europie.

Kolejne stojaki rowerowe (zaplanowano ich aż 12) mają pojawić się na samym Rynku, gdyż już niebawem ruszą prace związane z jego rewitalizacją.

Ponadto w mieście trwa przystąpienie do realizacji projektu, który polega na zbudowaniu centrum przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych o wartości ok. 53 mln zł. Wspomniane centrum zintegruje w Tarnowskich Górach cztery środki transportu: autobus, pociąg, samochód i rower.