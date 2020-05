Przy ul. Polnej w Tarnowskich Górach praca wre. Zakupiona przez gminę 6,5 hektarowa działka została już uzbrojona, a obecnie miasto kończy budowę drogi wewnętrznej na obszarze strefy dla inwestorów. Tereny te do końca tego roku mają zostać już udostępnione przedsiębiorcom.

Tarnogórska strefa dla inwestorów już wkrótce będzie gotowa

– Przetargi na sprzedaż działek ruszyć powinny w czerwcu, tak by móc przekazać tereny inwestorom do końca tego roku – informuje Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

W połowie grudnia ubiegłego roku informowaliśmy, że Tarnowskie Góry oficjalnie weszły do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dołączenie do niej wpłynie na rozwój regionu - chodzi bowiem o wsparcie nowych inwestycji na terenie miasta, między innymi poprzez zwolnienia przedsiębiorców z części podatku dochodowego. Obecnie na etapie finalizacji jest strefa gospodarczej przy ul. Polnej.Gmina poinformowała, że zakupiona 6,5 hektarowa działka została już uzbrojona, a teraz kończona jest budowa drogi wewnętrznej na obszarze wspomnianej strefy.Na terenie uzbrojono na ten moment cztery działki przeznaczone dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. - W zależności od zainteresowania przedsiębiorców, może być to więcej, rzecz jasna mniejszych, działek. Bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje Jarosław Wasążnik.Projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej (otworzy to dojazd do Lasowic z centrum miasta ), wycinkę drzew i krzewów, budowę sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia.Całość jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt prac wyniesie ponad 14 mln zł, z czego 9,5 mln to dofinansowanie unijne.Tarnowskie Góry dołączyły kilka miesięcy temu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która została uznana w rankingu FDI Business Financial Times 2019 najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a także drugą na świecie, ustępując tylko Dubajowi. Od lat jest natomiast liderem wśród specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju pod względem liczby pozyskanych inwestycji oraz tworzonych miejsc pracy.W mieście pojawiają się kolejne pomysły na zagospodarowanie terenów. - Mamy też kolejne potencjalne tereny inwestycyjne przy ulicy Zagórskiej, jednak warunkiem utworzenia w tym miejscu strefy będzie budowa drogi S11 - zapowiadał w grudniu ubiegłego roku burmistrz Arkadiusz Czech, który chce zwiększyć potencjał Tarnowskich Gór w tym obszarze w przyszłości.