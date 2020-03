W Tarnowskich Górach trwa zbiórka na respiratory. Szpital prosi o pomoc mieszkańców

Ruszyła zbiórka pieniędzy na nowe respiratory dla tarnogórskiego szpitala. - Postanowiliśmy sami działać, zwłaszcza że nie mamy czasu - w ten sposób do mieszkańców zaapelowała doktor Beata Poprawa w mediach społecznościowych.

Tarnowskie Góry: szpital prosi o pomoc

Chodzi o trzy respiratory, tzw. ratunkowe. Mogą one służyć zarówno do transportu pacjenta jak i przenośnie (użyte na SORze lub przyłóżkowo na oddziałach). Koszt jednego to ok. 22 tys. zł.

- W chwili obecnej o ten sprzęt bije się mnóstwo szpitali nie tylko w Polsce. Obowiązuje zasada-kto pierwszy ten lepszy. W chwili obecnej dzięki uprzejmości pewnych osób mamy jeszcze szansę ich zamówienia ale są to już ostatnie dostępne obecnie sztuki. Dlatego liczy się teraz Wasze zrozumienie i konkretne działanie. Bardzo ważny jest też teraz czas - napisała na Facebooku dr Beata Poprawa.