Wizz Air ogranicza loty do Włoch z Pyrzowic od marca 2020. Znikają połączenia do Rzymu, Mediolanu - Bergamo, Katanii

Tanie linie Wizz Air w marcu ograniczają loty do Włoch. Tak wynika z ich systemu rezerwacyjnego. Ograniczenia są na razie od połowy marca do początku kwietnia. Dotyczy to również lotów z Katowice Airport, czyli z Pyrzowic. Z lotów, które realizowano 2 razy w tygodniu, zostaje jeden lot. Na przykład do Rzymu. Wizz Air lata tam normalnie w środy i niedziele. Zostały loty w niedziele.

Z Pyrzowic do Włoch Wizz Air lata do tych miast:

Rzym

Mediolan - Bergamo

Katania

Alghero (ale nie w sezonie zimowym)

Loty do Mediolanu - Bergamo też zostały ograniczone - z dwóch do jednego tygodniowo (w soboty), a do Katanii do jednego w piątek.

Oczywiście ograniczenie lotów ma związek z koronawirusem. W Europie to właśnie we Włoszech zanotowano najwięcej zachorowań. Liczba zakażeń we Włoszech wzrosła już do co najmniej 424. Dotyczy to dwóch regionów północnych, Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Już wcześniej wprowadzono na lotniskach środki ostrożności. W Pyrzowicach wszystkie samoloty, które przylatują z północnych Włoch, są kontrolowane - pasażerowie mają mierzoną temperaturę zanim jeszcze wejdą do hali przylotów. Pod koniec lutego 2020 już widać było, że pasażerowie rezygnują z lotów do Włoch - w samolotach bywa po 80, a nie 180 osób.

Wiele osób stara się też przebukować swój wcześniej zaplanowany lot na kolejne miesiące.