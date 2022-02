WOŚP w Tarnowskich Górach. Miasto zebrało 138 tys. zł!

W tym roku Tarnowskim Górom udało się zebrać 138 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice naszego miasta wyszło 120 wolontariuszy z puszkami. W sobotę, 29 stycznia impreza wośpowa odbyła się w kultowej "Starej Stajni u Wojtachy". Lokal zebrał 8320,75 zł na rzecz WOŚP. - Jest to absolutny stajniowy rekord!!! - poinformowali właściciele lokalu. - To był wspaniały czas nie tylko podczas samego finału, ale okres przygotowań i organizowania całej akcji to dla nas zawsze duże przeżycie i kolejny pakiet super wspomnień, które zostaną z nami już na zawsze - dodają.