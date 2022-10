Wszystkich Świętych. Zmiana organizacji ruchu drogowego w powiecie tarnogórskim. Które ulice będą nieprzejezdne?

Okres Wszystkich Świętych jest prawdziwą udręką dla kierowców. Na drogach pojawia się masa aut, którymi ludzie próbują dojechać na cmentarze. Zwiększa to ilość korków oraz wypadków. Ponadto zmieniana jest organizacja ruchu, co powoduje prawdziwą gehennę na drogach. Jak podaje Urząd Miasta Radzionków, niektórymi drogami nie przejedziemy w dniu święta. Oznacza to, że kierujący zostaną zmuszeni do zachowania czujności podczas nawigowania do miejsca spoczynku ich najbliższych.