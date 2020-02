Wybory prezydenckie 2020: Andrzej Duda traci poparcie w woj. śląskim, opozycja rośnie w siłę. Wyniki sondażu Polska Press

Z najnowszego sondażu wyborczego Polska Press Grupy wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyłyby się dzisiaj, 16 lutego, to Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) wygrałby w drugiej turze wyborów. W pierwszej turze wyborów również prowadziłby obecny prezydent. W województwie śląskim Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) zyskałby 35,2 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowałaby się Małgorzata Kidawa-Błońska (Platforma Obywatelska) z wynikiem 29,0 proc. Na trzecim miejscu byłby Robert Biedroń (Lewica) z 14,7 proc. poparcia. Dalsze wyniki to: Szymon Hołownia (własny komitet) - 9,7 proc, Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe) - 6,2 proc. oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja Wolność i Niepodległość) - 5,2 proc.

Sondaż Polska Press we współpracy z Ośrodkiem Dobra Opinia - luty 2020

Druga tura wyborów prezydenckich. Wygrywa Andrzej Duda?

Zapytaliśmy naszych respondentów na kogo oddaliby głos w drugiej turze wyborów na prezydenta Polski. Przedstawiliśmy pięć wariantów, gdzie w każdym z nich można było głosować na obecnego prezydenta Polska. Gdyby doszło do drugiej tury wyborów pomiędzy Andrzejem Dudą oraz Robertem Biedroniem to Andrzej Duda zyskałby 53,4 proc, głosów, a kandydat Lewicy 46,6 proc. W przypadku wyboru między Andrzejem Dudą, a Krzysztofem Bosakiem, zwycięstwo Dudy byłoby jeszcze większe - 83,8 proc. głosów w porównaniu do 16,2 proc. dla Bosaka.