Wycieczki rowerowe do 10 km od Tarnowskich Gór. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Tarnowskich Gór? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 września wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 10 km od Tarnowskich Gór. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Tarnowskich Gór proponujemy na weekend 18 - 19 września.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Tarnowskich Gór We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Tarnowskich Gór, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Tarnowskich Górach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Tarnowskich Górach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Zalew Rogoźnik - Góra Buczyna- Góra Dorotki Stopień trudności: 1

Dystans: 61,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 382 m

Suma zjazdów: 1 406 m Woytekw75 poleca trasę rowerzystom z Tarnowskich Gór Nad zalew Rogoźnik i przez górę Buczyna na będzińską Dorotkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: "Góry" na majówkę - Księża Góra Stopień trudności: 1

Dystans: 26,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 975 m

Suma zjazdów: 1 021 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Krótki wypad na Księżą Górę i Kopiec Wyzwolenia. Z Miechowic wyruszam przez miechowickie lasy w kierunku bytomskiej dzielnicy Sucha Góra. Przecinam DK11 i dalej prosto do centrum Radzionkowa. W centrum przejeżdżam pod torami kolejowymi i jadę ostro pod górę. Może inną trasą byłoby bliżej, ale lubię ten podjazd. Tereny Księżej Góry to rewelacyjne miejsce do spacerów, jazdy na rolkach czy rowerze. Dla miłośników przyrody Ślaski Ogród Botaniczny - niedawno zresztą założony. Z Księżej Góry prosto na Kopiec Wyzwolenia. W sumie po remoncie niewiele się zmienił - na placu ładniejsza kostka zamiast dziurawego asfaltu, a sam Kopiec jakim zawsze był, taki jest i takim pozostanie, na cześć Tych, co walczyli za naszą wolność.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Industrialnie - Zabrze Stopień trudności: 1

Dystans: 37,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 860 m

Suma zjazdów: 862 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Dzisiaj pokręcone po aglomeracji - trasy głównie asfaltowe odwiedzając kolejne ciekawe miejsca związane z przemysłem i historią . Nie obyło się również bez "łażenia po krzakach" ale u mnie to już chyba normalne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tarnowskich Gór

🚲 Trasa rowerowa: Szyb Maciej Stopień trudności: 2

Dystans: 39,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 2 543 m

Suma zjazdów: 2 568 m Rowerzystom z Tarnowskich Gór trasę poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj w planie było wydarzenie "Pyrlik i Młotek" niestety złapany po drodze "flak" w tylnym kole opóźnił mnie na tyle skutecznie, że nie udało mi się dotrzeć ma Plac Wolności na czas (wydarzenie rozpoczęło się o 11, a na Placu Wolności byłem ok. 11:10). Aby moja wyprawa miała w sobie przynajmniej odrobinę z dziedzictwa górniczego Zabrza postanowiłem udać się do Szybu Maciej na Maciejowie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, znajduje się tu Restauracja, Escape Room "Szola", wieża wyciągowa z której można popodziwiać widoki. Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania kompleksu z przewodnikiem. W drogę powrotną udałem się Zabrzańskim Szlakiem rowerowym (niebieskim). Przed Świętoszowicami zboczyłem na Czekanów aby pokręcić się trochę po okolicy, następnie wróciłem z powrotem na szlak niebieski i do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Historycznie po północnych obrzeżach GOP Stopień trudności: 1

Dystans: 84,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 928 m

Suma zjazdów: 920 m Trasę rowerową mieszkańcom Tarnowskich Gór poleca Woytekw75

Objazdówka po obiektach, z których część zapewne niedługo przestanie istnieć. Niestety lata zaniedbań zarówno za czasów władzy ludowej jak i kapitalizmu doprowadziły niektóre z nich do ruiny. Inne przebudowane ale zagospodarowane zatraciły swoje charaktery. Parki, kiedyś stylowe i zadbane obecnie dzikie i zarośnięte, po przypałacowych folwarkach często nie zostało już nic a jeśli to tylko gołe mury albo zarośnięte ruiny. Przy okazji kilka ciekawych miejscówek po drodze. Powoli przekonuję się również do szlaków rowerowych, fajny odcinek zielonego między Pyskowicami a Wilkowiczkami. Nawierzchnia na trasie to asfalty i dobre szutry.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii