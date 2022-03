Wycieczki rowerowe do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Rowerem w pobliżu Tarnowskich Gór

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Tarnowskich Górach ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Tarnowskich Górach ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wzdłuż A1

Stopień trudności: 1

Dystans: 10,61 km

Czas trwania wyprawy: 59 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 045 m

Suma zjazdów: 1 067 m

Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Tarnowskich Gór

Krótka, przyjemna pętla wzdłuż autostrady A1. Cała trasa przebiega najpierw przez las, a następnie przez ścieżkę wzdłuż autostrady.

