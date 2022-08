Wycieczki rowerowe do 9 km od Tarnowskich Gór. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Tarnowskich Gór? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Tarnowskich Gór warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe z Tarnowskich Gór We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: W kierunku Księżej Góry Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 629 m

Suma zjazdów: 1 630 m Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Tarnowskich Gór Dzisiaj zaplanowałem wycieczkę w kierunku kompleksu "Księża Góra" w Radzionkowie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo przyjemne miejsce do spędzenia leniwego, niedzielnego popołudnia. Oprócz ścieżek rowerowych oraz spacerowych znajdują się liczne place zabaw dla dzieci (i nie tylko), korty, basen oraz ogród botaniczny. Postanowiłem również pobłądzić trochę po okolicy i zahaczyć o inne atrakcje takie jak Kopiec Wyzwolenia, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków oraz Muzeum Chleba w którym podczas zwiedzania można wypiec własne bułeczki;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lotnisko Gliwice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 400 m

Suma zjazdów: 1 424 m Trasę dla rowerzystów z Tarnowskich Gór poleca Jaskulaa.d Wolna Niedziela+Piękna Pogoda=Super trasa rowerowa! Ponieważ mam dzisiaj więcej wolnego czasu, a pogoda aż kusi by wyjść na rower postanowiłem nie marnować ani chwili! Moim głównym celem stało się Lotnisko w Gliwicach-przypuszczalnie dzisiaj oblegane przez amatorów sportów lotniczych ze względu na super warunki.

Moją wycieczkę rozpocząłem na Helence i ruszyłem czerwonym szlakiem turystycznym w kierunku Żernik, stamtąd zboczyłem na gliwicką trasę rowerową (też czerwoną) która prowadzi do centrum Gliwic, a następnie na osiedle Sikornik. Trasa rowerowa jest poprowadzona głównie chodnikami. Po drodze zahaczam o Radiostację w Gliwicach i słynny "Czołg". Następnie przejeżdżam przez Osiedle Sikornik i ostatecznie "ląduje" na lotnisku. W rzeczy samej dzisiaj działała szkółka szybowcowa, odbywały się loty widokowe jak i skoki spadochronowe. Ponadto paru pilotów-amatorów latało swoimi "ultralajtami". Dla fanów lotnictwa była to prawdziwa gratka. Po paru chwilach spędzonych na lotnisku ruszyłem w kierunku M1 w Zabrzu gdzie odbywał się zlot Foodtrucków. Obrałem trasę przez Sośnicę. Pierwszy etap był bezproblemowy gdyż wzdłuż głównej drogi podążała szeroka ścieżka rowerowa. W pewnym momencie ścieżka się niestety kończy i trzeba tyrać główną drogą-średnia przyjemność biorąc pod wzgląd, że ruch był znaczny. Za Sośnicą wskakują na szlak Zabrzański i cisnę czym prędzej do M1 na ciepłą strawę, a następnie do domu;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Helenka-Miechowice późnym popołudniem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 693 m

Suma zjazdów: 1 688 m Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Tarnowskich Gór Krótka popołudniowa trasa z Helenki praktycznie pod sam Stroszek. Pierwszy etap trasy biegnie wzdłuż ogródków działkowych, a następnie przez lasy koło Miechowic. Zaraz po wjechaniu do lasu czeka nas nie mała przeprawa pod górkę (przyznam, że musiałem prowadzić rower:p). Na szczęście to tylko kawałek, potem jest już o wiele lżej. Pierwszym punktem orientacyjnym jest skrzyżowanie pięciu ścieżek leśnych-obieramy drogę prowadzącą na wprost do Miechowic. Zaraz po wjechaniu do Miechowic kierujemy się czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku Stroszka. Mijamy Autostradę A1 i podjeżdżamy pod samą stację kolejki wąskotorowej. Powrót do domu dokładnie tą samą trasą.

Uwaga: Szlakiem czerwonym jedzie się bardzo przyjemnie, ale jest on dosyć słabo oznaczony. Parę razy pobłądziłem co zresztą widać na mapie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tarnowskich Gór

🚲 Trasa rowerowa: Bytomskie klimaty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 451 m

Suma zjazdów: 1 469 m Trasę rowerową mieszkańcom Tarnowskich Gór poleca Woytekw75 Dzisiaj miejscówka przez bytomskie tereny zielone. Pokręcone po Miechowickiej Ostoi Leśnej, Segiecie i bytomsko-tarnogórskich Kanionach. Kilka odcinków trudnych i niestety trzeba zsiąść z roweru. Zjazdz/zejście do Kanionu Tarnogórskiego nieco niebezpieczne, trzeba uważać na obcięte a wystający z drogi elementy metalowych konstrukcji. Za to na dole można przyjemnie poeksplorować kamieniołom. Typowo po MTB

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Pełni Helenka-Stroszek-Doły Piekarskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 103 m Rowerzystom z Tarnowskich Gór trasę poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj piękny jesienny dzień, wiec postanowiłem zaliczyć sobotnią wycieczkę rowerową. Jako cel obrałem Doły Piekarskie jadąc przez Stroszek. Pierwszy etap od Helenki do Dąbrowy Miejskiej przebiegł bezproblemowo czerwonym szlakiem rowerowym. Następnie odbiłem na zielony szlak w kierunku Stroszka. Tutaj zaczął się pierwszy zgrzyt bo można się dosyć łatwo pogubić na osiedlu (słabe oznakowanie trasy). Jadąc zielonym szlakiem dotarłem do Parku Grota skąd udałem się w kierunku Dołów Piekarskich. Przeprawa przez kompleks Dołów Piekarskich okazał się niesamowitym wyzwaniem. Wrogiem okazał się strasznie przełajowy charakter terenu, bardzo strome podjazdy, duże różnice poziomów, śliska nawierzchnia, nieprzejezdne niektóre trasy oraz oczywiście kiepskie oznakowanie (w pewnym momencie oznakowanie praktycznie znika...). Ostrzegam, że przeprawa przez Doły Piekarskie nie jest dla każdego. Po opuszczeniu Dołów wróciłem na zielony szlak i następnie odbiłem na szlak niebieski. Jadąc wzdłuż torów wróciłem do Dąbrowy Miejskiej. Oznaczenie szlaku niebieskiego na odcinku pomiędzy torami oraz Dąbrową Miejską również pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ostatecznie wycieczkę zaliczam do udanych- jestem wykończony ale szczęśliwy;)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Tarnowskich Górach. Tam naprawisz rower

