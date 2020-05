Wypadek motocyklisty w Celinach. Dwie osoby trafiły do szpitala

Wypadek w Celinach

Około godziny 19.40 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką nr 913 doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Za kierownicą audi siedział 46-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór, który na skrzyżowaniu wykonywał manewr skrętu w lewo, w kierunku Siewierza. Podczas tego manewru zderzył się z motocyklem, który jechał w kierunku Tąpkowic.

Jak poinformował nas podkomisarz Damian Ciecierski, oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach, w wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które poruszały się motocyklem. To 15-latka, która doznała urazu nogi oraz 43-letni mężczyzna (prawdopodobnie ojciec 15-latki). On z kolei wyszedł ze zderzenia z urazem nogi. Oboje zostali przetransportowani do szpitala w Piekarach Śląskich. Kierowcy audi nic się nie stało.

Policjanci ustalają obecnie wszystkie okoliczności wypadku.