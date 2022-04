Wypadek w Szałszy. Czołowe zderzenie osobówek, kierowca pijany

Skierowani na miejsce mundurowi tarnogórskiej drogówki ustalili, że 19-letni mieszkaniec Zabrza, prowadząc swoje bmw, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i zjechał na przeciwległy pas ruchu., w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia z audi, którego kierowcą był 40-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego.

We wtorek 19 kwietnia, tuż przed godziną 6 rano, w Szałszy na ulicy Ziemięcickiej doszło do groźnego zdarzenia drogowego.

Obaj mężczyźni podróżowali sami i o własnych siłach wyszli z pojazdów. Sprawca ukarany został mandatem karnym w wysokości 1500 złotych. Jednak to nie koniec problemów. Alkomat wskazał obecność alkoholu w jego organizmie. Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu zabierze zabrzanina przed sąd, za co grozić mu może do 2 lat więzienia.