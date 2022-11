Wystawy i wydarzenia Muzeum w Tarnowskich Górach w grudniu

Wystawy w Muzeum w Tarnowskich Górach

10 grudnia 2022 roku – 29 stycznia 2023 roku, Muzeum w Tarnowskich Górach (Rynek 1)

Rzeźbione igłą. Szopki Jana Drechslera

Wystawa składa się z ponad 70 sznurkowych szopek autorstwa Jana Drechslera – znanego w Tarnowskich Górach lekarza weterynarii, ale też poety, prozaika i twórcy wizualnego. Szczególnie upodobał sobie on technikę rzeźbienia w sznurku poprzez skręcanie i zszywanie elementów. Jego pierwsze bożonarodzeniowe stajenki w tej technice powstały ponad dwie dekady temu. Motywacją był konkurs organizowany przez… Muzeum w Tarnowskich Górach. W powstających przez lata pracach odnaleźć można wiele motywów tarnogórskich, a także odwołań do otaczającej rzeczywistości. Wiele z nich zadziwia nietypową formą i dopracowanymi detalami, a także pobudza do refleksji. Głębokiemu przeżywaniu okresu świąteczno-noworocznego pomogą też teksty pastorałek Jana Drechslera, które są nierozłącznym elementem wystawy.

Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Muzeum