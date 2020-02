Zapowiedziano obwodnicę Nakła Śląskiego i Świerklańca. To ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca to w pewnym sensie nowość. Jak dotąd w tym temacie nie prowadzono żadnych działań ani nie było prac przygotowujących. Stąd też odległy termin ogłoszenia przetargu (mówi się bowiem o drugim kwartale 2024). Niewątpliwie jest to jednak potrzebna i oczekiwana inwestycja.

Jak zapowiada minister, budowa 820 km nowych obwodnicbędzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przypomniijmy, że do KFD wpływają środki pochodzące m.in. z opłaty paliwowej, a także te z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

Program budowy 100 obwodnic w Polsce nie oznacza od razu wysypu przetargów na budowę nowych dróg. Wiadomo już, że to swoistego rodzaju melodia przyszłości, choć program ambitnie zaplanowano na najbliższe dziesięć lat. Przetargi, dotyczące obwodnic w województwie śląskim, natomiast nie ruszą wcześniej niż w 2023 roku.

- Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowanymi innymi inwestycjami na drodze krajowej DK78, ta obwodnica przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północne tereny woj. śląskiego - wyjaśnia Marek Cyl.

Nie da się ukryć, że ruch na Drodze Krajowej nr 78 zwłaszcza w tygodniu jest bardzo wzmożony. 20 tysięcy - tyle pojazdów w ciągu doby przejeżdza w tym rejonie, co oznacza, że może ona pochwalić się jednym z największych natężeńruchu na drogach w całym powiecie tarnogórskim. Wystarczyło odwiedzić okolice Parku w Świerklańcu w godzinach przedpołudniowych, żeby przekonać się o tym na właśne oczy.

- Marzeniem moim i mieszkańców jest to, aby na obecnej drodze krajowej DK78 odbywał się ruch lokalny, dzięki czemu na pewno poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia - dodaje wójt.

Równie istotny jest projekt obwodnicy DK78. Musi on być dopasowany do planowanej drogi ekspresowej S11, która również ma przebiegać przez tereny Gminy Świerklaniec. Trzeba tu zaznaczyć, że to dwie różne drogi. Zdarza się bowiem, że mieszkańcy mylą je ze sobą.

Na chwilę obecną ciężko powiedzieć, którędy dokładnie będzie biegła obwodnica, ale kilka dni temu ruszyy konsultacje społeczne w tym temacie.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza mieszkańców, aby wzięli w nich udział i składali uwagi oraz propozycje dotyczące tej jakże ważnej inwestycji. - My jako samorząd Gminy Świerklaniec weźmiemy w tych konsultacjach udział, proponując przebieg obwodnicy - zapowiedział Marek Cyl.