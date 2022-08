Zoo w Ostrawie. Niesamowite miejsce tylko pół godziny drogi od granicy! Zobacz ZDJĘCIA egzotycznych zwierząt Krzysztof Ostapowicz

Szukasz idealnego miejsca, by spędzić czas z rodziną? Nie wiesz, gdzie zabrać drugą połówkę na weekend? Zwiedziłeś już wszystkie atrakcje na Śląsku i szukasz czegoś za miastem? Wybierz się do Zoo w Ostrawie! Dojazd do niego, po przekroczeniu Polsko-Czeskiej granicy, zajmie Ci nieco ponad pół godziny. Sprawdź naszą galerię i zobacz zdjęcia zwierząt z ogrodu zoologicznego w Ostrawie.