Życzenia na WIELKANOC 2023 z obrazkami. Śmieszne, krótkie, religijne, poważne. Wyślij przez telefon w Wielki Piątek

Oryginalne ŻYCZENIA na WIELKANOC 2023! Wyślij w ŚWIĘTA najbliższym. Znajdziesz tu wierszyki krótkie, religijne, śmieszne, poważne... /sc]

Cóż zrobić, tradycyjne kartki już od dawna odchodzą do lamusa. Coraz częściej życzenia świąteczne wysyłamy z telefonów komórkowych. Ale to, co dzisiaj młodzi nazywają "przeżytkiem", ma swój niezaprzeczalny urok. W galerii powyżej prezentujemy Wam zarówno nowoczesne życzenia w formie graficznej, jak i historyczne karki wielkanocne.

Mówi zając do baranka - jaka piękna to pisanka. Wtem z jajeczka wyszła kurka, nastroszyła swoje piórka. Biega głośno, krzyczy, że wesołych świąt Wam życzy.

Idą Święta Wielkanocne,

Więc wrażenia będą mocne,

Baba w koszu jaja buja,

Zając woła Alleluja!

Wczoraj kury tak gdakały,

nasze jajka oszalały...

malowały się w paseczki,

i w kółeczka i wstążeczki.

Teraz wszystkie krzyczą – Hurra! Hurra!

Wesołego Alleluja!