Budżet Obywatelski 2022 w Tarnowskich Górach. Dzisiaj ostatni dzień głosowania!

Budżet Obywatelski w Tarnowskich Górach. Głosować można do 15 września!

Dwa tygodnie temu - dokładnie 1 września - rozpoczęło się głosowanie w ramach tegorocznej odsłony Budżetu Obywatelskiego w Tarnowskich Górach. Każdy mieszkaniec może wybrać jeden z projektów ogólnomiejskich i po jednym (poza obszarem nr 1) z projektów zgłoszonych z jego grupy dzielnic.

Głosować można tylko do 15 września. Można to zrobić online (za pośrednictwem strony internetowej botg.tarnowskiegory.pl) lub w formie tradycyjnej, papierowej i złożyć w jednym z trzech wyznaczonych do tego miejsc na terenie miasta. Są to: