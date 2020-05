Byliśmy na drodze startowej lotniska w Pyrzowicach. Ma 5 lat. Pas 27 i 09 w Katowice Airport i urodziny w czasach pandemii

W maju 2020, droga startowa w Pyrzowicach ma zatem pięć lat. Urodziny świętuje w przedziwnych, niespotykanych wcześniej w lotnictwie okolicznościach - lotnisko jest puste, na płycie stoją 23 samoloty, których szacunkowa wartość to 6 miliardów złotych, a my z kamerą weszliśmy na sam środek drogi startowej. Zobaczcie urodzinowy film, nakręcony m.in. tuż przy progu 27, skąd jest najwięcej startów i lądowań.

28 maja 2015 roku, w czwartek, o godz. 6.11 rano wystartował stąd pierwszy rejsowy samolot pasażerski. To Airbus A320 linii Wizz Air zabrał pasażerów do Londynu. Wystartował z drogi, której budowa warta była 160 mln złotych. Oczywiście nie licząc Bombardiera CRJ 700 linii Lufthansa z lipca 2014, który lecąc z Frankfurtu zamiast na „normalnym” pasie wylądował na tym, który dopiero był w budowie. Nikomu z ponad 50 pasażerów nic nie stało. Żeby "przeparkować", samolot musiał też stąd wystartować.

- Na to, skąd ląduje samolot lub startuje, wpływ ma kierunek wiatru. Jeśli wieje z północy (tego dnia, gdy staliśmy na pasie, właśnie tak było), możliwe jest używanie zarówno progu 27, jak i 09 - to lądowanie w crosswindzie, przy bocznym wietrze - opowiada Adamczyk. - Jednak jako że w południowej Polsce wiatr najczęściej wieje z zachodu na wschód, w 80 proc. przypadkach używamy progu 27. Tu samoloty lądują, nadlatując od strony Siewierza lub startują w stronę Tarnowskich Gór.

I przypomina: wszystko rozpoczęło się w roku 2007 od decyzji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, że taka inwestycja warta jest realizacji. Budowa zaczęła się w roku 2013, trwała dokładnie 710 dni i zakończyła wiosną 2015. Nowa droga startowa względem starej została odchudzona i wydłużona - ma 3200 metrów długości i 45 m szerokości. Stara miała 2800 metrów, za to 60 m szerokości - to pozostałość wojskowej historii lotniska w Pyrzowicach, to miało umożliwić start startować 2 samolotów równocześnie. Droga startowa w Pyrzowicach uzbrojona jest w 1097 świateł nawigacyjnych. To tyle, ile starczy do oświetlenia 30-piętrowego biurowca.

- To dzięki temu oświetleniu mogliśmy uruchomić drugą kategorię ILS - wyjaśnia Adamczyk. II kategoria ILS oznacza, że statki powietrzne mogą lądować w mocno ograniczonej widzialności przy pułapie chmur 30 metrów i widzialności min. 300 metrów. - Co powoduje ze przez te pięć lat zaledwie kilkadziesiąt rejsów było przekierowanych na inne lotniska ze względu na złe warunki - dodaje.