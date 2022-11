Długi listopadowy weekend z tarnogórskim UNESCO

Od najbliższego piątku do niedzieli (11-13 listopada) zapraszamy codziennie w godz. 9.00-15.00 do Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Jesień to także wyjątkowo piękny i kolorowy czas w plenerze naszych obiektów wpisanych na listę UNESCO. Warto zaplanować spacer w Parku Repeckim i wizytę na Pomarańczowej Hałdzie.

Zabytkowa Kopalnia Srebra to unikatowe w skali świata miejsce, gdzie uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową. Jedną z największych atrakcji jest przepływ łodziami na trasie o dł. 270 m. Podziwiać można także przyrodę (i to przez cały rok): różne gatunki grzybów, porostów oraz niezwykłe zjawiska przyrodnicze (w tym jedyny w Europie lej krasowy). 40 m pod ziemią jest zawsze 10 stopni C, a pogoda na zewnątrz nie ma żadnego wpływu na zwiedzanie. Do tego w budynku nadszybia mieści się nowoczesne centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszcowym. Na terenie kopalni znajduje się restauracja „Szynk na Grubie°”, sklep z pamiątkami minerałami oraz bezpłatny parking. Trasa Zabytkowej Kopalni Srebra jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.