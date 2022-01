Kolej sprzedaje mieszkania w Śląskiem. Cena i lokalizacja jest największym atutem. Sprawdź najlepsze oferty Marcin Śliwa

PKP w województwie śląskim sprzedaje mieszkania i działki. Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty lokali wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. Aktualnie w całej Polsce wolnych, gotowych do zbycia jest blisko 700 lokali. Najwięcej z nich znajduje się województwie śląskim, skąd pochodzi 231 ofert sprzedaży. Przejdź do galerii i poznaj perełki.