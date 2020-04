Lotnisko w Pyrzowicach podczas zakazu lotów do 9 maja 2020 odcięte od przychodów. 23 samoloty na płycie. Zdjęcia z drona 2020

Z takiego widoku, jak na tych zdjęciach, cieszy się Robert Neumann (From the sky), który wykonuje fotografiie z drona. Spójrzcie. Na płycie lotniska rzędem stoją obok siebie samoloty linii Enter Air, Ryanair, Wizz Air, Lufthansa, Blue Panorama, nawet rosyjskiej linii UTair i wiele mniejszych maszyn. Boeingi i Airbusa. Żeby latać dronem nad lotniskiem potrzebnych jest szereg pozwoleń i zgód, bo generalnie robić tego nie wolno. Ale że w pandemii na lotnisku niewiele się dzieje, jest to nieco mniej trudne i na dodatek można "ustrzelić' o zachodzie słońca tak wdzięczne modele. Mniej cieszą się z tego widoku zarządcy lotniska i zarządy linii lotniczych. Nie mówiąc o pasażerach.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć samoloty na płycie lotniska w Pyrzowicach w kwietniu 2020.