Miasteczko Śląskie. Starszy mężczyzna zabił pieszego

Śmiertelny wypadek w Miasteczku Śląśkim

W piątek 11 listopada doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 17:00 do tarnogórskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o tym, że na rodze wojewódzkiej numer 908, na odcinku pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a Kaletami został potrącony pieszy. Do wypadku od razu oddelegowano Policę, Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe.