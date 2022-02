Muzeum w Tarnowskich Górach poszukuje pamiątek po zakładach odzieżowych Tarmilo

Muzeum w Tarnowskich Górach poszukuje pamiątek po zakładach Tarmilo

Do końca lutego muzeum w Tarnowskich Górach zbiera pamiątki po zakładach odzieżowych Tarmilo. Jeszcze w tym roku planowane jest utworzenie wystawy czasowej poświęconej (być może nastąpi to już w maju). To tak naprawdę ostatnia chwila, by ocalić od zapomnienia wiele ciekawych treści i przedmiotów dotyczących wspomnianych, nieistniejących już, zakładów. Zbiórka obiektów na wystawę trwa już od ponad roku.

- Przychodźcie, dzwońcie do muzeum w Tarnowskich Górach. Zróbmy tę wystawę razem - mówi Bogusława Brol z działu etnografii.

Poszukiwane są więc chociażby:

ubrania,

fotografie,

dokumenty,

ulotki czy

wycinki prasowe.

Posiadacze cennych pamiątek są proszeni o kontakt z muzeum - telefonicznie (32 285 26 07) lub mailowo ([email protected]).

Do tej pory udało się przedstawicielom muzeum wypożyczyć i pozyskać całkiem pokaźną liczbę przedmiotów, m.in. fotografie ukazujące życie zakładu, zarówno to oficjalne, jak i towarzyskie. O wiele większym kłopotem jest pozyskanie odzieży, którą szyto w milionach sztuk egzemplarzy. Udało się zebrać bowiem tylko kilka sztuk.