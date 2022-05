Park w Świerklańcu najlepszym pomysłem na weekend w powiecie tarnogórskim. Sprawdź galerię z tego wyjątkowego miejsca Krzysztof Ostapowicz

Szukasz idealnego miejsca na randkę w okolicach Tarnowskich Gór? A może chcesz spędzić spokojny weekend z rodziną? Park w Świerklańcu jest idealnym miejscem do tego. Czeka cię tam wiele atrakcji! Dojazd do Parku Świerklańcu zajmie Ci jedyne 12 minut. Ponadto zwiedzisz tam wspaniały zabytek - Pałac Kawalera, w którym możesz liczyć na: noclegi, restauracje, a nawet sale do wynajęcia.