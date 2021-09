Policjanci z Kalet namierzyli włamywacza. To nie był koniec kłopotów mieszkańca Piekar Śląskich

Kalety: policjanci zatrzymali włamywacza. To mieszkaniec Piekar Śląskich

Mundurowi z komisariatu w Kaletach pracowali nad sprawą włamania do pizzerii znajdującą się w mieście. To zdarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia. Włamywacz ukradł kilkaset złotych, a także sporą ilość alkoholu.

Policjantom udało się ustalić, że sprawcą włamania i kradzieży jest 31-letni mieszkaniec Piekar Śląskich. Mężczyzna został już zatrzymany.

W trakcie przeszukania jego mieszkania znaleziono kradziony z lokalu alkohol. Nie było to jedyne "znalezisko" policjantów tego dnia…

Stróżów prawa zainteresował bowiem plastikowy młynek, w którym znajdował się susz roślinny. Sprawca w kieszeni spodni miał ponadto woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Na jaw wyszło, że to marihuana i amfetamina, z której można było przygotować 30 dilerskich działek.

Odzyskane mienie trafi do prawowitego właściciela, natomiast 31-latek trafił do policyjnej celi.

We wtorek, 7 sierpnia, mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających. Podejrzany przyznał się do winy. O wymiarze kary ostatecznie zadecyduje sąd, który może go skazać nawet na 10 lat pozbawienia wolności.