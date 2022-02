Pomoc dla Ukrainy. Tarnowskie Góry otworzyły punkty zbiórki

Ruszył punkt zbiórki darów dla poszkodowanych w wojnie, znajdujący się w siedzibie Centrum Aktywności Seniorów przy ul Janasa 11. Dyżur pełnią tu pracownicy MOPS oraz wolontariusze (wjazd do punktu znajduje się z lewej strony budynku).

– Jesteśmy w pełnej gotowości na przyjęcie kolejnych uchodźców z Ukrainy – mówi burmistrz Arkadiusz Czech, który przed chwilą wziął udział we wspólnej naradzie sztabu kryzysowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 28 lutego, poza zbiórką w CAS czynny będzie też punkt zbiórki w budynku Dziennego Domu Pomocy w budynku przy ul. Bytomskiej 15. Poza punktami prowadzonymi w mieście przez MOPS dary przyjmuje także otwarty przez społeczników punkt zbiórki mieszczący się przy Legionów 15 (siedziba Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej).

Dary do obydwu miejsc przynosić można od 7.30 do późnych godzin wieczornych.

Tarnowskie Góry dla Ukrainy. Co jest potrzebne?