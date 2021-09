Pościg za motocyklistą w Tarnowskich Górach. 26-latek jadąc kawasaki uciekał przed policją

Na ulicy Łowieckiej w Tarnowskich Górach, tarnogórscy wywiadowcy chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego motocyklem marki Kawasaki. Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali mężczyźnie wyraźny sygnał do zatrzymania. Motocyklista lekceważąc sygnały zaczął gwałtownie przyspieszać, kontynuując jazdę ulicami Tarnowskich Gór. Wywiadowcy poprosili o pomoc dyżurnego jednostki, który do pościgu skierował inne patrole.

W trakcie pościgu policjanci zrównywali się z motocyklistą, wydając mu sygnały do zatrzymania, które kierujący nadal lekceważył. Swoją brawurową jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Po kilkuminutowym pościgu motocyklista wjechał na ulicę Powstańców Śląskich, gdzie na rondzie „zahaczył” o samochód marki Audi i wywrócił się, doznając urazu nogi.