Radzionków. Potrącono 65-letnią kobietę na pasach. Wypadek został spowodowany przez kobietę z Bytomia

W poniedziałek 14 listopada doszło do tragicznego zdarzenia na ulicy Kużaja w Radzionkowie. Na oznakowanym przejściu dla pieszych 32-latka z Bytomia nie ustąpiła pierwszeństwa 64-letniej mieszkance Radzionkowa.

W wyniku potrącenia konieczna była interwencja Pogotowia Ratunkowego, które wywiozło ofiarę do szpitala w Piekarach Śląskich. Dokładane przyczyny oraz szczegóły zdarzenia są ciągle badane przez tarnogórskich policjantów.

To już kolejne zdarzenie z udziałem pieszego. Apelujemy do wszystkich, aby przestrzegali zasad ruchu drogowego oraz zwiększyli uwagę, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych – dotyczy to wszystkich kierowców oraz pieszych. Wspólnie zadbajmy, aby na drogach było bezpiecznie - mówi Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach/