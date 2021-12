Ruchoma szopka w Radzionkowie. Można ją oglądać w Centrum Kultury "Karolinka". Zobacz ZDJĘCIA

Szopkę można oglądać w godz. 17-20 aż do 23 stycznia w Galerii „Mozaika” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Istnieje także możliwość zwiedzenia szopki we wcześniejszych godzinach - w tym przypadku trzeba to jednak uzgodnić z impresariatem.

Jak czytamy na stronie internetowej CK "Karolinka" w Radzionkowie szopka dla zwiedzających nie będzie czynna w następujących dniach - 6, 9 oraz 15 stycznia.