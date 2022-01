Tarnogórskie jednostki OSP otrzymały nowy specjalistyczny sprzęt

Specjalistyczne wyposażenie do poszukiwania osób zaginionych, a także sprzęt do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym w pożarach czy wypadkach trafił do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Tarnowskich Gór.

Środki na zakup wspomnianego sprzętu pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Również Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wsparł powyższy zakup. Całkowity koszt wyniósł niecałe 130 tys. zł.

Co konkretnie otrzymały poszczególne jednostki OSP?