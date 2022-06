Tarnowskie Góry: Interaktywne książki z krwi i kości. Sprawdź ZDJĘCIA z tegorocznej Żywej Biblioteki w Galerii Sztuki Inny Śląsk

Wchodząc do Żywej Biblioteki, na wejściu należy wyrobić kartę czytelnika oraz zapoznać się z katalogiem dostępnych Żywych Książek. Podobnie, jak w przypadku standardowej biblioteki miejskiej. Jednkaże istnieje pewna różnica.Tutaj książki są interaktywne oraz wykonane z krwi i kości - to żywi ludzie! Należą do nich osoby borykające się ze stereotypami oraz uprzedzeniami, które próbują konfrontować ludzi z dyskryminacją oraz promują rozwój dialogu społecznego.