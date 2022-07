12:00 – spektakl „Opowieści Wagantów”

Trupa wędrujących lalkarzy, tytułowych Wagantów, jeździ wozem od wsi do wsi, z miasta do miasta, grając swoje opowieści dla dzieci i dorosłych. „Opowieści Wagantów” to próba odtworzenia średniowiecznego spektaklu lalkowego. Lalki wykonane zostały z przedmiotów codziennego użytku, takich jak kosze, drewniane łyżki, puchary czy miotły. Spektakl składa się z dwóch części, będących adaptacją baśni braci Grimm. Pierwsza to bajka o chłopcu, który wyrusza do piekła po trzy złote włosy z głowy diabła. Druga – o córce młynarza, która przez pychę swego ojca trafia do królewskiego lochu. Opowieściom towarzyszy grana na żywo muzyka.