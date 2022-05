Tarnowskie Góry: Znamy wyniki loterii #RozliczPITwTG. Sprawdź, czy udało Ci się wygrać Fiata Pandę IV!

- Zgłoszenia #RozliczPITwTG były przyjmowane od 9 do 25 maja. By zakwalifikować się do akcji, należało rozliczyć pit w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach. Oprócz głównej nagrody - samochodu, w puli znalazły się: dwie konsole Xbox series X, trzy hulajnogi elektryczne Xiaomi Mi Electric, cztery smartfony Samsung Galaxy oraz pięć kart podarunkowych do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Łączna wartość przedmiotów wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy wygrywające zgłoszenia z dnia 31 maja.