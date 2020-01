To prawdopodobnie najstarszy wolontariusz WOŚP! Mieszka w Tarnowskich Górach.

Od początku wspiera Orkiestrę, a w wieku 90 lat postanowił zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co sprawiało mu to bardzo wiele radości.

- To wspaniale widzieć tyle uśmiechniętych i zaangażowanych młodych ludzi, a potem efekty zbiórki, czyli sprzęt w szpitalach. Będę zbierał póki starczy mi sił - mówi Zdzisław Wielochowski.

Bardzo przeżył zeszłoroczny zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Także, by pokazać światu dobro, a nie zło wyruszy w niedzielę na ulicę i będzie zachęcał do wrzucania do puszki każdego, najdrobniejszego grosza.

W tym roku po raz drugi będzie zbierał pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wcześnie trochę się wstydził, ale Jurek zbierał też dla seniorów i seniorów nie mogło zabraknąć wśród wolontariuszy.