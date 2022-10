Najlepsze kościoły w Tarnowskich Górach według internautów. Gdzie najlepiej wybrać się na msze?

Niegdyś ludzie na mszę chodzili jedynie do swojej parafii, jednak z czasem zaczęło się to zmieniać. Ponadto coraz mniejsza liczba osób uczęszcza regularnie do kościoła. Natomiast ci, którzy konsekwentnie kultywują wiarę, za swój obiekt kultu wybierają świątynie, gdzie czują się najlepiej?

Co wpływa na dobór kościoła? Parking, godziny nabożeństw, niefałszujący organista lub też porywający tłumy ksiądz. Są świątynie, gdzie wierni zjeżdżają z całej okolicy, są też i takie, z których parafianie uciekają z krzykiem. Nie przeszło to bez echa w dobie internetu. Ludzie zostawiają swoje opinie w Google. Oceniają zarówno architekturę, jak i osoby związane z kościołem. Stworzyliśmy z tego ranking TOP 11 kościołów w Tarnowskich Górach według ocen internautów. Pod uwagę wzięliśmy zarówno wystawione opinie, jak i liczbę ocen.