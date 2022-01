Trasy rowerowe do 9 km od Tarnowskich Gór. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Tarnowskich Gór

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Tarnowskich Gór, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Tarnowskich Górach ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 23 stycznia w Tarnowskich Górach ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Historycznie po północnych obrzeżach GOP

Stopień trudności: 1

Dystans: 84,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 928 m

Suma zjazdów: 920 m

Rowerzystom z Tarnowskich Gór trasę poleca Woytekw75

Objazdówka po obiektach, z których część zapewne niedługo przestanie istnieć. Niestety lata zaniedbań zarówno za czasów władzy ludowej jak i kapitalizmu doprowadziły niektóre z nich do ruiny. Inne przebudowane ale zagospodarowane zatraciły swoje charaktery. Parki, kiedyś stylowe i zadbane obecnie dzikie i zarośnięte, po przypałacowych folwarkach często nie zostało już nic a jeśli to tylko gołe mury albo zarośnięte ruiny. Przy okazji kilka ciekawych miejscówek po drodze. Powoli przekonuję się również do szlaków rowerowych, fajny odcinek zielonego między Pyskowicami a Wilkowiczkami. Nawierzchnia na trasie to asfalty i dobre szutry.

