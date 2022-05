Tworóg: Pijana kobieta potrąciła 74-latka i uciekła. Mężczyzna z trafił do szpitala z obrażeniami ciała Krzysztof Ostapowicz

W poniedziałek 30 maja we wsi Hanusek w gminie Tworóg doszło do potrącenia 74-letniego kierowcę motoroweru przez 41-letnią kobietę z Tarnowskich Gór. Po odnalezieniu sprawczyni okazało się, że miała aż trzy promile alkoholu we krwi.