Tworóg: złodzieje słodyczy czy zabawek złapani przez policjantów ZDJĘCIA

Do całego zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 marca. Policjant, który był już po służbie, otrzymał informację, że w jednym ze sklepów w gminie Tworóg doszło do kradzieży. Wynikało z niej, że grupa mężczyzn ukradła sporą ilość towaru, którą następnie załadowali do samochodu i odjechali.

Policjanci z Tworoga zatrzymali 4-osobową grupę złodziei

Świadkowie tego zdarzenia widzieli, jakim samochodem i w którym kierunku pojechali złodzieje. Po kilku minutach, mundurowi zatrzymali w Świniowicach do kontroli samochód marki Volkswagen. Siedziało w nim czterech mężczyzn, a na fotelach i w bagażniku leżał - jak się okazało - skradziony towar.

Łupem złodziei padły artykuły chemiczne, spożywcze, kosmetyki oraz zabawki. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad dwa tys. zł. Skradziony ze sklepu towar został odzyskany, a następnie oddany właścicielowi. Dwaj 19-latkowie oraz 21 i 32-latek noc spędzili w policyjnym areszcie. We wtorek, 31 marca, usłyszali zarzuty kradzieży, za co grozi im 5 lat więzienia.