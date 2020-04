Ulice Sobieskiego i Powstańców Śląskich zostaną wyremontowane. Kiedy rozpoczną się prace?

- Jedna inwestycja wpływają na drugą, dlatego tak ważna jest koordynacja – wyjaśniają przedstawiciele miasta i powiatu. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że kompletna przebudowa przejętej od powiatu ul. Sobieskiego będzie możliwa dopiero w momencie, gdy zakończą się prace związane z ul. Powstańców Śląskich (przetarg w tym temacie już rozstrzygnięto).

Jak więc prezentuje się harmonogram prac? Wiadomo, że w maju tego roku zacznie się inwestycja na ul. Powstańców Śląskich - to zadanie realizuje powiat. Podobnie jak budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Powstańców Śląskich (obok sądu) i przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Powstańców Śląskich i Styczyńskiego (tu też pojawi się rondo).

Następnie, po zakończeniu tych prac, miasto zabiera się za skrzyżowanie ulic Opolskiej i Sobieskiego. Później nastąpią prace na ul. Powstańców Śląskich (to leży w gestii powiatu). Ma to zostać wykonane - według planów - do maja przyszłego roku. Z kolei przebudowa ul. Sobieskiego potrwa do końca 2021.