W centrum Tarnowskich Gór zaczęło działać wesołe miasteczko. To zapowiedź tegorocznych Gwarków

W poniedziałek, 6 września, zaczął w Tarnowskich Górach działać lunpark. To zapowiedź tegorocznych Gwarków, które zbliżają się wielkimi krokami.

W tym roku zagrają m.in. Urszula, Rusty Rage, Sonia Maselik czy Maria Wylężek. Na sam finał - w niedzielę o godz. 21 - zaplanowano z kolei pokaz sztucznych ogni. Nie zabraknie także imprez towarzyszących - wystarczy wspomnieć o wystawie z okazji 60-lecia twórczości artystycznej prof. Wernera Lubosa czy XVII Tarnogórskim Biegu Sedlaczka.

Tarnogórskie Gwarki to jedna z najbardziej charakterystycznych miejskich imprez na całym Śląsku. Zostały one zapoczątkowane w 1957 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Pomysłodawcą tego najbardziej rozpoznawalnego do dziś święta w mieście był Antoni Gładysz.

W ramach Gwarków organizowanych jest szereg imprez sportowych, kulturalnych czy rozrywkowych. Nieodzownym elementem jest z kolei korowód gwarkowski, który odbywa się w ostatni dzień święta. Pochód ma za zadanie przybliżać historię miasta.