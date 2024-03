W powiecie tarnogórskim omal nie doszło do tragedii! Pijany traktorzysta zboczył z drogi. Mamy WIDEO Katarzyna Stacherczak

37-letniemu mężczyźnie, którzy w powiecie tarnogórskim omal nie doprowadził do tragedii grozi do pięciu lat więzienia. Jadąc ciągnikiem z bronami, uderzył w zaparkowane samochody, za którymi stała kobieta. Kierujący - niewiele myśląc - błyskawicznie uciekł z miejsca zdarzenia. Na dodatek, razem z nim jechał jego 13-letni syn. Stróże prawa szybko go jednak namierzyli. Okazało się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem alkoholu - miał ponad trzy promile! Na dodatek nie była to jego pierwsza jazda "na podwójnym gazie".