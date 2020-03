W Śląskich miastach nastała cisza. Tak wyglądają Tarnowskie Góry w czasie epidemii WIDEO

Widać to doskonale na tym trzyminutowym filmiku, z którym mogą Państwo zapoznać się poniżej:

- Panująca epidemia koronawirusa zmieniła nasze codzienne zachowania. Z powodu kwarantanny spędzamy jak najwięcej czasu w domu przez co miasta pustoszeją. Kiedyś sklepy, rynki czy ulice pełne ludzi teraz są zupełnie puste i ciche - wyjaśnia w rozmowie Nikodem.

- Ta sytuacja jest nowa nie tylko dla nas, czyli młodego pokolenia, ale również dla naszych rodziców i dziadków. Śledząc rozwój wydarzeń i obserwując przez okno puste miasto pomyślałem, że trzeba to nagrać, tę ciszę, ulice i place, by kiedyś, w przyszłości ludzie mogli zobaczyć jak to wyglądało - dodaje.