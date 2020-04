W Tarnowskich Górach powstaje wodny plac zabaw ZDJĘCIA

– Inwestycja jest częścią rozbudowy Parku Wodnego. Wodny plac zabaw adresowany będzie do najmłodszych dzieci. Jako, że stanowić ma część oferty parku wodnego, dostępny będzie w ramach biletu. Obiekt otwierany będzie w okresie letnim na około 3 miesiące w roku – wyjaśnia Michał Fajer, prezes Agencji Inicjatyw Gospodarczej, która zarządza zarówno Parkiem Wodnym, jak i Halą Sportową w Tarnowskich Górach. Oba te miejsca są zlokalizowane na trasie krajowej nr 11 Katowice - Poznań.

W mieście powstanie wodny plac zabaw dla dzieci. Wiadomo już, że znajdzie się tu basen do letnich kąpieli (będzie miał on 338 metrów kwadratowych), a także plaża o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Ponadto w środku basenu stanie wieża z trzema zjeżdżalniami. Zamontowane zostaną ponadto tzw. „tryskające zabawki”. Wykonawca przewidział także miejsca na leżaki i parasole.

Koszt całej inwestycji to ok. 2,5 mln zł. Spółkę swoimi środkami wsparło samo miasto, które przekazało 1 mln zł na stworzenie wodnego placu zabaw, który znajdzie się obok aquaparku.

Jak informuje Urząd Miejski pierwotnie całość miała być gotowa do końca maja tego roku, a otwarcie - według planów - nastąpiłoby wówczas 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Tak się jednak nie stanie - nie tylko z powodu pandemii w kraju.

– Wpłynęło do nas pismo od wykonawcy o wydłużenie okresu realizacji zadania z uwagi na problemy ze sprowadzeniem zamówionych w Słowenii filtrów, co jest pokłosiem pandemii. Martwimy się, że koronawirus i tak pokrzyżuje plany związane z terminem otwarcia placu, bowiem nie wiemy do kiedy obiekty rekreacyjne będą musiały być nieczynne – dodaje Fajer.