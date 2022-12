Wysoki mandat za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu w Tarnowskich Górach

Dzisiaj po godzinie 7.00 w Miasteczku Śląskim policjanci tarnogórskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli dostawczego fiata. Kierujący tym pojazdem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, wchodzącemu na przejście dla pieszych. Sytuacja mogła skończyć się tragicznie, jednak pieszy zachował czujność. Z odpowiedzialnością za wykroczenie musiał zmierzyć się 62-latek z Bytomia, który prowadził fiata. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 złotych i 15 punktami karnymi.

Apelujemy do wszystkich o zdrowy rozsądek! Kierowcy muszą pamiętać, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze, a także bacznie obserwować rejon przejść dla pieszych. Zgodnie z przepisami, to pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Jednak aby było bezpiecznie, na pieszym ciążą też pewne obowiązki. Nieodpowiedzialnym zachowaniem jest wchodzenie lub wbieganie na przejście, bez upewnienia się, czy swoim zachowaniem nie zmusimy kierowcy do nagłego manewru, który w efekcie może skończyć się tragicznie — mówi Kamil Kubica z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach.[/sc]