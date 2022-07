Koncert jubileuszowy "Operetka na dziedzińcu pod gwiazdami" w Tarnowskich Górach

31.07.2022 GODZINA 20:00 KOMPLEKS ZAMKOWY TARNOWICE STARE, TARNOWSKIE GÓRY, ul. Pyskowicka 39

Pierwszy koncert na dziedzińcu odbył się w 2018 roku. Od pięciu lat, bez przerwy, co roku spotykamy się z publicznością z całego Śląska i nie tylko. Koncert wpisał się już na stałe do kulturalnego kalendarza Tarnowskich Gór. Co roku para operetkowa zaprasza nowych solistów na gościnne występy.

Przez ostatnie cztery lata na koncercie gościliśmy takie gwiazdy sceny operowo operetkowej, jak:

- NAIRA AYVAZYAN Sopran

- JUSTYNA BUJAK Sopran

- MICHAŁ MUSIOŁ Tenor

- ŁUKASZ KOSTKA Baryton

Gościliśmy wspaniałych, wybitnych instrumentalistów takich, jak:

ZUZANNA JANCZAK - Skrzypce

EWA STANIENDA - Skrzypce

JULIA OSTASZ - Skrzypce

KLAUDIA BOKSA - altówka

TOMASZ MARCOL - Pianista, Akompaniator (KIEROWNIK KAMERALISTÓW ZESPOŁU OPERTKOWEGO)

ŁUKASZ KRUSZ - Skrzypce

DANIEL MARTINEZ GOMEZ - Skrzypce

PIOTR GROMEK - Wiolonczela

MARCIN KUSZ - Wiolonczela

BOGNA SZWAJGIER - Wiolonczela