Koronawirus w Zawierciu i Tarnowskich Górach. Są dwa nowe przypadki zarażenia

Aktualizacja, godz. 20:55:

Śląski Urząd Wojewódzki wydał komunikat na temat dwóch nowych zakażeń w województwie śląskim. Na oddziale zakaźnym szpitala w Zawierciu przebywa kobieta w starszym wieku, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Pacjentka jest w stanie dobrym.

Koronawirus w Tarnowskich Górach

- Dobrze czuje się także kobieta w starszym wieku, która wróciła z Hiszpanii. Po powrocie zastosowała się wzorowo do wytycznych, bowiem zgłosiła się do sanepidu i trafiła pod nadzór sanitarny. Po kilku dniach, gdy poczuła się gorzej, udała się na oddział zakaźny szpitala w Bytomiu. Specjalista od chorób zakaźnych pobrał próbki do badania. Gdy wyniki okazały się dodatnie, po dokładnej ocenie lekarskiej, zdecydowano, iż kobieta może wrócić do domu. Tam trafiła od razu do izolacji domowej oraz jest w stałym kontakcie w lekarzem zakaźnikiem. Jeśli pojawią się niepokojące objawy, mieszkanka natychmiast będzie poddana hospitalizacji - czytamy w komunikacie.