Mężczyzna ukradł kratownicę i... chciał ją sprzedać właścicielowi. Kuriozalna interwencja tarnogórskich policjantów

Dzień Policji 2021. Poznaj bohaterskie historie 21 policjantów z woj. śląskiego. To niezwykli ludzie

Poznaj te historie o policjantach z woj. śląskiego. - Zawdzięczam jej to, że żyję, nie wiem, co by się stało ze mną, gdyby nie jej pomoc. Jestem szczęśliwa, że...